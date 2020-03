Placido Domingo positivo al Coronavirus

Il tenore spagnolo Placido Domingo ha comunicato ufficialmente di essere risultato positivo al test per il Coronavirus.

Placido Domingo ha comunicato la notizia tramite un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook.

Al momento, il tenore 79enne ha dichiarato di essere in buone condizioni di salute e di trovarsi in isolamento insieme alla propria famiglia con cui vive negli Stati Uniti.

Di seguito, trovate la prima parte del post pubblicato da Domingo:

Sento che è mio obbligo morale annunciare di essere risultato positivo al test per Covid-19, noto anche come Coronavirus. Io e la mia famiglia siamo e resteremo individualmente isolati per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico. Attualmente siamo tutti in buona salute ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo.

Nella seconda parte del post, Placido Domingo ha invitato tutti a rispettare le precauzioni di base al fine di non diffondere il virus e le direttive dei vari governi:

Vi prego di stare tutti estremamente attenti, di seguire le regole di base come lavarsi frequentemente le mani, stare ad almeno due metri di distanza dagli altri, facendo tutto il possibile per fermare la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, rimanere dentro casa. Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l'attuale crisi mondiale, in modo da poter tornare, il più presto possibile, alla nostra normale vita quotidiana. Seguite le linee guida e le norme stabilite dai vostri governi, per rimanere al sicuro e proteggere non solo voi stessi ma l'intera nostra comunità.