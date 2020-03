Dua Lipa: il leak del suo nuovo disco Future Nostalgia è finito online

Di Alberto Muraro domenica 22 marzo 2020

Future Nostalgia, il secondo tanto atteso disco di Dua Lipa, è purtroppo finito online prima del tempo: il leak ha già iniiato a circolare.

Nel pomeriggio di domenica 22 marzo, forse ve ne sarete resi conto, Future Nostalgia è entrsto di prepotena nelle tendenze italiane su Twitter. Il motivo? Purtroppo per l'artista, il nuovo disco di Dua Lipa è finito online.

Ufficialmente, il nuovo album di Dua Lipa sarà rilasciato in tutto il mondo il prossim 3 aprile. Il disco sarà disponibile nei negozi e in tutte le piattaforme di streaming e negli online store lo stesso giorno dell'iniziale fine della quarantena. Anche alla luce della situazione, erano in molti a scherzare sul fatto che questa data sarebbe stata doppiamente simbolica.

dua lipa che si ritrova future nostalgia in tendenza, apre e scopre che le è stato leakkato l’album pic.twitter.com/vnVkJ6Mkek

— giula peep (@caplipaxcx) March 22, 2020

Future Nostalgia è stato anticipato nei mesi scorsi dal fortunato singolo Don't start now, presentato da Dua Lipa sul palco del Festival di Sanremo 2020, dalla title track e da Physical. Questo terzo pezzo, vi ricordiamo, è stato accompagnato anche da uno speciale work out video dove vediamo la cantante scatenarsi al ritmo di musica con un allenamento "casalingo" che di questi tempi fra l'altro va molto di moda.

Oltre ai due singoli qui sopra citati Future Nostalgia conterà anche altri 8 pezzi, composti fra gli altri insieme a Tove Lo e Julia Michaels. Uffcialmente, Future Nostalgia dovrebbe essere presentato ai fan italiani con un concerto fissato al Forum di Assago il prossimo.30 aprile. Viene davvero difficile pensare che considerata l'emergenza sanitaria nel nostro paese il live potrà effettivamente avere luogo.