Giuliano Sangiorgi dei Negramaro scrive un brano inedito "dedicato" al Coronavirus (video e testo)

Di Alberto Muraro domenica 8 marzo 2020

Il Coronavirus ha spinto diversi artisti a mandare messaggi ai loro follower: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, per esempio, ha scritto un'intera canzone.

Sono stati in tantissimi (grazie a Dio!) gli artisti e le celebrità ad essersi espressi in maniera chiara sui social per cercare, a modo loro, di contenere il dilagare del Coronavirus. Oltre ai messaggi di Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso o Emma Marrone, dal lato musicale chi ha preso il tema "di petto" è stato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Nelle scorse ore, fra una mescolata di ragù e l'altra, il leader dei Negramaro ha infatti pubblicato un video nel quale lo sentiamo cantare un pezzo inedito scritto apposta per l'emergenza. Il brano in questione si intitola Restiamo a casa e invita per l'appunto i fan delle band (e non) a non rischiare di uscire e di godersi le picccole e grandi gioie che la vita fra quattro mura ci può regalare. Con la speranza che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.



Qui sotto trovate il testo della canzone Restiamo a casa di Giuliano Sangiorgi.



Testo



Sono giorni

che ci penso...

Vorrei incontrarti,

ma non si può.





Sono ore, lunghe ore

passate solo ad aspettare

che qualcuno sappia dire

qualcosa che faccia sperare,

che questa maledetta storia

sia sul punto di finire

e insieme, finalmente, noi

domani torneremo a uscire





A incontrarci per le strade

come un tempo in un locale,

con un sogno e una birra in mano

e una strana gioia, qui, nel cuore,

che è difficile da capire

perchè sembra sia normale.

Ma da questi giorni qui

tutto sarà un po’ speciale





E intanto noi restiamo a casa, così...

In quel cassetto ho molti libri

e un bel film





Facciamo finta che là fuori piove

e che quel sole tarda ad arrivare

Ma è solo tempo

da rispettare.

Cne dici, potremmo fare l’amore?