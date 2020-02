Enzo Dong feat. Dark Polo Gang: Bandito è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca martedì 25 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Enzo Dong, estratto dall'album Dio perdona io no.

Bandito è il nuovo singolo di Enzo Dong, il rapper napoletano che, lo scorso 25 ottobre, ha pubblicato il suo primo album intitolato Dio perdona io no. Il singolo, prodotto da Andry The Hitmaker, vede la partecipazione della Dark Polo Gang.

Anche il video, diretto da Johnny Dama, è disponibile su YouTube.

Dio perdona io no ha debuttato direttamente alla posizione numero 6 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Di seguito, trovate il testo di Bandito; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Enzo Dong feat. Dark Polo Gang - Bandito: il testo

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos.

Yeah, io sto con la gang, gang, gang, sopra lo stadio fanno il tifo

Ti fanno bang, bang, bang, fra', tu per strada sei finito

Io faccio skrrt, skrrt, skrrt, frate', tu a me, lo sai, fai schifo

Battere te, te, te, fra', potrei farlo all'infinito,

Le guardie mi vogliono prendere, Tony, dai, vienimi a prendere

Fotto gli orologi quando scendo, sto così in alto e non voglio più scendere

Leskere, leskere, senti il freddo, Polo Nord

Chiamaci la Dark Polo Dong.

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos.

Voglio sfrecciare su un Aventador

Rolex bust down, come un goleador

Sai che non la passo, faccio sempre goal

Spendo il mio cachet in Amiri e Dior.

Triplo sette, Roma centro, lei vuole Tony più Enzo

Mi chiama piangendo, apro la tua tipa ed entro

Ho il cuore freddo d'estate, d'inverno

Tu non puoi essere me, né prima, né adesso.

Prima ero un bandito, sarei finito ucciso, mi davi del fallito

Stiamo fatturando il triplo, ora Micheal Jackson, Beatles

Sento bugie sulla gang, sento bugie su di me, ma non capisco perché

Ho sempre più appetito, tiro il grilletto col dito, morirò per i miei amigos.

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito, ora giro su un Panamera

Come Drake e Migos, da quando 'sta t*oia non c'era

La Gang e Donghito, non andrò mai in galera

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos.

Prima ero un bandito, ora Drake e Migos

Prima ero un bandito.