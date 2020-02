Ketama126, Spara è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il nuovo singolo estratto da Kety, l'album di Ketama126.

Oggi, venerdì 28 febbraio 2020, è stato pubblicato su YouTube, il video di Spara, nuovo singolo estratto da Kety, l'album di Ketama126 pubblicato lo scorso ottobre. Il video è stato diretto da Trash Secco mentre la produzione del brano è stata curata da Drone126.

Il rapper e producer nato a Latina e cresciuto a Roma, membro della Love Gang, ha svelato il significato della canzone con queste dichiarazioni: "È una traccia molto melodica e all’interno del testo sono presenti molte ripetizioni come se fossero tanti ritornelli. La tematica della canzone è la reazione e il testo è parecchio aggressivo, a tratti in modo esagerato, per enfatizzare i concetti".

Di seguito, trovate il testo di Spara; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Ketama126 - Spara: il testo

Ehi, bitch, portami via

Ho detto ai guai di starmi lontano,

Baby, è una malattia

C'è l'inferno dentro al mio cranio,

Ehi, bitch, portami via

Ho detto ai guai di starmi lontano,

Baby, è una malattia

C'è l'inferno dentro al mio cranio.

E quando senti la paura

Prendi la 38 e spara, ehi, e spara

E quando vedi la questura

Prendi la 38 e spara, ehi, e spara.

Ho sangue freddo come Crispino

Peccati e poi mi pento, sono cristiano

Ho delinquenti e t*oie come Gesù Cristo

Oh oh oh oh, un bastardo come me tu non l'hai mai visto

Kety, Kety, mille problemi,

Baby, tu non sei tra quelli,

Kety, Kety, mille problemi.

Ehi, bitch, portami via

Ho detto ai guai di starmi lontano,

Baby, è una malattia

C'è l'inferno dentro al mio cranio,

Ehi, bitch, portami via

Ho detto ai guai di starmi lontano,

Baby, è una malattia

C'è l'inferno dentro al mio cranio.

E quando senti la paura

Prendi la 38 e spara, ehi, e spara

E quando vedi la questura

Prendi la 38 e spara, ehi, e spara.

Kety, Kety, mille problemi,

Baby, tu non sei tra quelli,

Kety, Kety, mille problemi.