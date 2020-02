Fasma, Io sono Fasma è il nuovo album

Di Fabio Morasca mercoledì 26 febbraio 2020

Il secondo album di Fasma.

A partire dal prossimo 28 febbraio, sarà disponibile il nuovo album di Fasma, il rapper romano che abbiamo visto recentemente sul palco del Teatro Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Fasma, che ha gareggiato tra le Nuove Proposte con la canzone Per sentirmi vivo, si è classificato al terzo posto.

Il secondo album di inediti di Fasma si intitola Io sono Fasma. Il rapper presenterà l'album, davanti ai suoi fan, durante l'instore tour che lo porterà nelle seguenti città: il 2 marzo alla Discoteca Laziale di Roma, il 3 marzo alla Galleria del Disco di Firenze e al Semm Music Store & More di Bologna, il 4 marzo alla Feltrinelli (Stazione) di Napoli e il 5 marzo alla Feltrinelli (C.C. Mongolfiera Santa Caterina) di Bari. Gli instore tour di Milano e di Torino sono stati rinviati a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Io sono Fasma arriverà a circa un anno e due mesi di distanza dal primo album di Fasma, Moriresti per vivere con me?, pubblicato nel novembre 2018, che contiene il singolo di successo, Marylin M., certificato Disco d'Oro.

Il singolo sanremese, Per sentirmi vivo, invece, ha raggiunto la posizione numero 6 della classifica dei singoli più venduti in Italia.

Di seguito, trovate la tracklist di Io sono Fasma.

Fasma - Io sono Fasma: la tracklist

1. Tu sei Fasma

2. Fenice

3. Lo faccio davvero feat. Lil Zeff

4. Nudi

5. S.D.A.

6. 2000

7. Per sentirmi vivo

8. Cosa? Scusa!

9. Tommy

10. BASTA!

11. NO(I)

12. Ricetta-RR

13. 100m sotto terra feat. Barak Da Baby

14. Non so chiedere aiuto feat. Riviera