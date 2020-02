Tiziano Ferro piange cantando "Almeno tu nell'universo". Ed emoziona ancora di più (video)

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Tiziano Ferro si è commosso cantando Almeno tu nell'universo di Mia Martini.

Dopo aver aperto la serata con le note di Domenico Modugno e la sua "Nel blu dipinto di blu", il cantante ha voluto interpretare "Almeno tu nell'universo", il brano di Mia Martini presentato al Festival di Sanremo.

Una performance intesa, emozionante, commovente. Per chi la ascoltava da casa e per lui stesso che, nel finale, si è apertamente commosso, non riuscendo a concludere completamente la sua esibizione. Mani sul viso, occhi rossi e uno sguardo nel cielo.

Al termine del live, applaudito dal pubblico, è stato abbracciato da Amadeus mentre lui si lamentava (tenerissimo) con un "Che palle, ho rovinato tutto".

No, Tiziano, non hai rovinato nulla. L'hai reso ancora più emozionante, te lo giuro.