Grammy 2020, i cantanti che si esibiranno e la diretta dello show in Italia

Di Alberto Graziola domenica 26 gennaio 2020

Grammy Awards 2020, dove vederli, nomination e vincitori

Si terrà questa notte, ora italiana, la 62esima edizione dei Grammy Awards, in diretta dallo Staples Center di Los Angeles. La cerimonia sarà condotta dalla cantante Alicia Keys

Ecco i cantanti che si esibiranno, live, sul palco della cerimonia: Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande, H.E.R., Jonas Brothers, John Legend, Lizzo, Demi Lovato, Bonnie Raitt, Run DMC, Blake Shelton & Gwen Stefani e Tyler, The Creator.

La cerimonia inizierà alle 2 di notte (ora italiana) ma non ci sarà nessuna diretta in chiaro per il nostro Paese. Quindi, il consiglio migliore da darvi è quello di seguire i social dello show e gli hashtag ufficiali: #GRAMMYs e #GRAMMYLive

Cliccando qui potete seguire l'account ufficiale

Ad avere ottenuto più nomination è stata Lizzo (a quota 8).

Demi Lovato presenterà il suo nuovo singolo, Anyone mentre non ci sarà Joey Kramer