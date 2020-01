Ozzy Osbourne confessa di soffrire di Parkinson: "Non sono bravo con i segreti. Non posso più conviverci" (video)

Di Alberto Graziola martedì 21 gennaio 2020

Ozzy Osbourne soffre di Parkinson: il rocker lo confessa in un'intervista tv (video)

Ozzy Osbourne, poche ore fa, in diretta a Good Morning America, ha rivelato di avere il Parkinson.

Il cantante, accanto alla moglie Sharon, ha spiegato che non può più nascondere il suo dolore ai nervi e ha ammesso di avere intenzione di cercare cure in Svizzera.

Il 71enne rocker ha sottolineato di non poter più nascondere le lotte per la salute fisica e che è costantemente sotto medicinali per curare il suo dolore ai nervi. Tutto ha avuto inizio quando dopo una caduta, l'anno scorso, e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per questo. Da quel momento ha iniziato a provare un forte dolore e i medici hanno avuto difficoltà a individuare se la caduta, l'intervento chirurgico o le sue condizioni siano la causa di ciò.

È stato tremendamente difficile per noi", ha detto, parlando dello scorso anno. 'Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico al collo che mi ha rovinato tutti i nervi. Ho scoperto di avere una forma lieve di ... " ha aggiunto, prima di guardare sua moglie per finire la frase.

Sharon è intervenuta: "È Parkin 2 che è una forma di Parkinson. Esistono tanti tipi diversi di Parkinson"

Il 71enne ha dichiarato di sentirsi stanco di nascondere la sua diagnosi ai fan e di volercela "fare".

La moglie ha continuato: "Andremo ovunque possiamo trovare risposte". Ozzy ha aggiunto: "Siamo fortunati che possiamo permetterci di fare questo".

Ozzy ha ammesso di essersi sentito 'colpevole' a nascondere la diagnosi per mesi e ora è sollevato di poterla condividere. La malattia di Parkinson colpisce un milione di americani all'anno. Provoca rigidità muscolare, lentezza dei movimenti, tremori, disturbi del sonno, affaticamento cronico, una qualità della vita compromessa e può portare anche a gravi disabilità. È una condizione neurologica progressiva che distrugge le cellule nella parte del cervello che controlla il movimento.

"Nascondere qualcosa è difficile - non ti senti mai corretto. Ti senti in colpa. Non sono bravo con i segreti. Non posso più conviverci. È come se stessi esaurendo le scuse. Mi sento meglio ora che rivelato di avere un caso di Parkinson"

Poi, parlando del tour in programma, il rocker ha spiegato:

"Non vedo l'ora di guarire e riprendere ad andare in giro, questa cosa mi sta distruggendo. Ne ho bisogno, sai, questa è la mia droga. Ma adesso non vado ancora da nessuna parte."

Via | Daily Mail