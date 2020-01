Eminem, Music to be murdered by è il nuovo album a sorpresa pubblicato stanotte

Di Fabio Morasca venerdì 17 gennaio 2020

Il 17 gennaio 2020, Eminem ha pubblicato il suo undicesimo album in studio.

Oggi, 17 gennaio 2020, è stato pubblicato a sorpresa, senza alcun annuncio ufficiale (come accadde anche per il precedente album in studio, Kamikaze), il nuovo album di Eminem.

L'undicesimo album di inediti del rapper di Detroit si intitola Music to be murdered by ed è stato prodotto da Dr. Dre. L'album, composto da 20 canzoni, presenta diverse collaborazioni con altri artisti: Black Thought, Q-Tip, Juice Wrld (collaborazione postuma), Ed Sheeran (Eminem e il cantautore britannico avevano già collaborato per il singolo River), Young MA, Skylar Gray, Don Toliver, Anderson Paak e Royce da 5'9" e non solo.

La copertina (dove vi è ritratto il celebre regista horror Alfred Hitchcock con una pistola e un'ascia puntati alla testa) e il titolo dell'album si ispirano esplicitamente all'album omonimo del compositore Jeff Alexander, Alfred Hitchcock presents Music to Be Murdered By.

Eminem ha dichiarato che le canzoni di questo nuovo album sono state ispirate proprio da Hitchcock che, nell'album, viene omaggiato soprattutto con l'interludio intitolato Alfred.

Insieme all'album, Eminem ha pubblicato anche il video di Darkness che, di fatto, è il singolo di lancio del nuovo album. Il video è stato diretto dal regista James Larese.

Di seguito, trovate la tracklist di Music to be murdered by.

Eminem - Music to be murdered by: la tracklist

1. Premonition (Intro)

2. Unaccommodating (featuring Young M.A)

3. You Gon' Learn (featuring Royce da 5'9" and White Gold)

4. Alfred (interlude)

5. Those Kinda Nights (featuring Ed Sheeran)

6. In Too Deep

7. Godzilla

8. Darkness

9. Leaving Heaven (featuring Skylar Grey)

10. Yah Yah (featuring Royce da 5'9", Black Thought, Q-Tip and Denaun)

11. Stepdad (Intro)

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up (featuring Anderson Paak)

17. Farewell

18. No Regrets (featuring Don Toliver)

19. I Will (featuring Kxng Crooked, Royce da 5'9" and Joell Ortiz)

20. Alfred (Outro)