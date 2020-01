Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Sanremo 2020: ecco la quota indie di quest'anno

Di Alberto Muraro sabato 4 gennaio 2020

I Pinguini Tattici Nucleari rappresenteranno la quota indie al Festival di Sanremo 2020: ecco tutte le curiosità sulla band.

I Pinguini Tattici Nucleari, band fondata a Bergamo nel 2010, rappresenteranno (insieme al collega Bugo) la quota indie di questo imminente Festival di Sanremo 2020, in programma come sempre al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio prossimi.



Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari?

voce), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra-cori), Simone Pagani (basso-cori), Matteo Locati (batteria) e Elio Biffi (tastiera, fisarmonica e voce) formano la band.

Come raccontato in un'intervista a Lario News, i membri della band hanno spiegato che il nome del gruppo deriva da una birra scozzese, prodotta da un birrificio britannico, la Brewdog.

I primi passi nel mondo della musica i Pinguini li fanno con un EP autoprodotto uscito nel 2012 e intitolato Cartoni Animali, mentre il loro primo vero album risale al 2014 e si intitola Il re è nudo ed è composto da un totale di 8 canzoni.

Ad oggi, i Pinguini Tattici Nucleari hanno all'attivo un totale di 4 dischi di cui l'ultimo, Fuori dall'hype, pubblicato il 5 aprile 2019 e trainato dal singolo Verdura.

Di recente, il gruppo bergamasco ha annunciato le date del suo primo tour nei palazzetti. La tournéé, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 febbraio da Pordenone, ha già registrato più di qualche sold out. Qui sotto a proposito trovate il dettaglio delle date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari:

27 febbraio – Palasport Forum – Pordenone

29 febbraio – Mediolanum Forum – Assago (MI)

2 marzo – Kioene Arena – Padova

3 marzo – Mandela Forum – Firenze

6 marzo – Palazzo dello Sport – Roma

12 marzo – Unipol Arena – Bologna –

14 marzo – PalaGeorge – Montichiari

16 marzo – Pala Alpitour – Torino

19 marzo – Mediolanum Forum – Assago (MI)

Il titolo della canzone che i Pinguini Tattici Nucleari porteranno al Festival di Sanremo 2020, vi ricordiamo, lo scopriremo in occasione di una puntata speciale de I Soliti Ignoti in programma su Rai Uno il prossimo 6 gennaio. Il nome della band al festival, come saprete, è stato svelato nei giorni scorsi da Amadeus in un'intervista esclusiva a La Stampa.