Gianna Nannini feat. Coez, Motivo è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca mercoledì 25 dicembre 2019

Il nuovo singolo di Gianna Nannini.

Dal 3 gennaio 2020, entrerà in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Gianna Nannini, secondo estratto dal suo ultimo album di inediti intitolato La Differenza.

Il nuovo singolo della rocker senese si intitola Motivo, canzone che vede la partecipazione del rapper e cantautore Coez.

Le dichiarazioni ufficiali della Nannini riguardanti questo nuovo singolo e la scelta di duettare con Coez sono le seguenti:

Motivo è stata la prima canzone che ho scritto per questo album e ne volevo fare un duetto. Mi piace la voce graffiante di Coez. Gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi, osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la "differenza".

Gianna Nannini feat. Coez - Motivo: il testo

E mi cerchi, mi cerchi ancora

Mi inviti a prendere un caffè

Mi manca un po' il respiro, ci sarà un motivo

E' che non me ne frega niente

Se vuoi vedermi per farmi un po' di male ancora

Quello che mi vuoi dire, lo so già a memoria

Ma che bella storia.

Sai, ci son rimasto male

Sei su un'astronave

A un milione di anni luce da me

E ti sento da qua, anche se alzo la musica

C'è un motivo se mi stai pensando.

Io volevo soltanto, provare qualcosa

Qualcosa di nuovo, di vero, di buono

Io che non vengo in foto, un po' come la luna

Tu che sei bella dal vero, sì come la luna

Ci siamo detti ciao, ma solo con la mano

Non è un caffè, senza l'amaro

E sono lontano ma ti sento vicino

E ci sarà un motivo.

Sai, ci son rimasta male

Sei su un'astronave

A un milione di anni luce da me

E ti sento da qua, anche se alzo la musica

C'è un motivo se mi stai pensando

Sai, ci son rimasta male

Sei su un'astronave

A un milione di anni luce da me

E ti sento da qua, anche se alzo la musica

C'è un motivo se mi stai pensando.