Vegas Jones, Follia del Mattino è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 19 dicembre 2019

Il nuovo singolo di Vegas Jones, primo estratto ufficiale da La Bella Musica.

E' on-line il video di Follia del Mattino, il primo singolo ufficiale estratto da La Bella Musica, il nuovo album di Vegas Jones pubblicato lo scorso 8 novembre. Dal secondo album di inediti del rapper milanese, per la precisione, era già stato estratto il singolo estivo Puertosol, certificato Disco d'Oro.

Il video è stato diretto da Enea Colombi mentre la produzione del singolo porta la firma di Merk & Kremont, con la collaborazione di Boston George e Joe Vain.

Stando al comunicato ufficiale, Follia del Mattino è un singolo che "ha un beat che si muove tra il caraibico e la disperazione dei palazzi nel cemento", "un'esplorazione di nuove sonorità vocali e il racconto esperienziale in prima persona dell’artista, dell’ambiente in cui vive, di quello che il suo corpo assume a livello sensoriale".

Di seguito, trovate il testo di Follia del Mattino; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale.

Vegas Jones - Follia del Mattino: il testo

Dammi un secondo, voglio stare solo

Mi sto abituando a essere una persona nuova

Dammi solo un attimo, non mi sembra vero

Chiudo gli occhi, esprimo un desiderio

Non potevo chiedere di meglio.

Premo sul pedale sto cambiando corsia

Il mio modo di fare mi guida alla follia

È il segnale che la scelta qui è solo mia

Non potevo chiedere di meglio.

Eeny, meeny, miny, moe, l'iPhone squilla sul comò

Io che sono ancora in coma, chissà cosa troverò

Sblocco con il dito medio perché non mi va

Sposto le meduse sulle mie coperte, sono up

Maglia monocolor, risalta l'oro che luccica

È semplice addosso, non vedi nient'altro che musica

Non sono nient'altro che musica

Mi sento così lontano dalla moda

Mi sento bene al massimo della forza

Io faccio bene finché non mi ritorna

Sono alla finestra aspetto che risalga su il giorno

Mi gira la testa e sono sempre stato sul bordo

Io non cerco il comfort, è lui che cerca me

Io non lo voglio, sai questo dolore mi serve.

Dammi un secondo, voglio stare solo

Mi sto abituando a essere una persona nuova

Dammi solo un attimo, non mi sembra vero

Chiudo gli occhi, esprimo un desiderio

Non potevo chiedere di meglio.

Premo sul pedale sto cambiando corsia

Il mio modo di fare mi guida alla follia

È il segnale che la scelta qui è solo mia

Non potevo chiedere di meglio.

Prima urlavo solo con me stesso

Ora la mia voce è in quello stereo

Per questo prima di suonare prego

Vado dritto anche se sto impazzendo

Fare soldi non mi fa felice ma più fiero

I miei amici sono amici miei, non del mio netto

La mia squadra ha inventato il suono del millennio

È tutto vero non potevo chiedere di meglio

Lotto e lotto, arrivo al punto in cui i drammi mi servono

L'anima sta dove la mente frena, io metto soul

Lei mi sta a fianco da quando Vegas non c'era, mo

Offro la cena sia a lei sia a mamma sia ai bro.

Dammi un secondo, voglio stare solo

Mi sto abituando a essere una persona nuova

Dammi solo un attimo, non mi sembra vero

Chiudo gli occhi, esprimo un desiderio

Non potevo chiedere di meglio.

Premo sul pedale sto cambiando corsia

Il mio modo di fare mi guida alla follia

È il segnale che la scelta qui è solo mia

Non potevo chiedere di meglio.