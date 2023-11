Accadde oggi, 23 novembre, nel mondo della musica. Ecco alcuni avvenimenti avvenuti nel passato, in questa data.

23 novembre 2018. Eros Ramazzotti pubblica il disco “Vita ce n’è”. L’album debutta al numero 1 della classifica Fimi degli album.

23 novembre 2015. Taylor Swift ha dominato gli American Music Awards, vincendo tre premi, tra cui album dell’anno e canzone dell’anno. Gli One Direction sono stati nominati gruppo preferito e artista dell’anno, per il secondo anno consecutivo, e Ariana Grande è stata la vincitrice a sorpresa come miglior donna, battendo Taylor Swift.

23 novembre 2008. Leona Lewis è al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito con il suo album di debutto ‘Spirit’. L’album ha detenuto il record per le maggiori vendite di album digitali in una settimana per un nuovo artista ed è stato il sesto più venduto del 2008 nel mondo. Ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

23 novembre 2001. I Subsonica lanciano il singolo “Nuvole rapide”

23 novembre 1992. Nasce Miley Cyrus, (nata Destiny Hope Cyrus), attrice, cantante e cantautrice americana. Diventata celebre come Hannah Montana. ha realizzato la hit numero 1 negli Stati Uniti “Wrecking Ball” e il suo singolo “Flowers” del 2023 è diventato un enorme successo commerciale, stabilendo diversi record.

23 novembre 1991. I Genesis pubblicano il loro quinto album numero 1 nel Regno Unito, “We Can’t Dance”, contenente i singoli “Jesus He Knows Me” e “I Can’t Dance”.

23 novembre 1991. Michael Jackson conquista il suo quarto singolo in vetta nel Regno Unito con “Black or White”.

23 novembre 1979. I Pink Floyd pubblicano la loro traccia distintiva, “Another Brick in the Wall (Part 2)” nel Regno Unito. La canzone è stata un successo immediato, scalando le classifiche nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutta Europa e vendendo più di quattro milioni di copie in tutto il mondo.

23 novembre 1975, i Queen iniziano la durata di nove settimane al numero 1 delle classifiche del Regno Unito con il loro capolavoro, “Bohemian Rhapsody”. Mentre i dirigenti discografici erano cauti nel pubblicare il singolo di quasi sei minuti (un brano tratto da A Night at the Opera), la band ebbe l’ultima parola. Oltre al successo nelle classifiche in Gran Bretagna, la canzone ha raggiunto il primo posto anche in Australia, Canada e Paesi Bassi, tra gli altri paesi, mentre oggi rimane il terzo singolo più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito.