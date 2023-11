Accadde oggi, 21 novembre, nel mondo della musica. Ecco alcuni avvenimenti accaduti nel passato, in questa data.

21 novembre 2014, Marco Mengoni pubblica il suo nuovo singolo, Guerriero. E’ un successo assoluto e conquista la numero 1 della classifica Fimi dei brani più venduti. A fine anno si trova alla posizione 34 (uscendo a poche settimane dalla fine del 2014). L’anno dopo è il 14esimo pezzo di maggior successo.

21 novembre 2009, Pete Doherty è stato arrestato con l’accusa di possesso di una droga, pochi istanti dopo essere sfuggito a una pena detentiva durante un’udienza in tribunale. Il cantante dei Babyshambles avrebbe lasciato cadere un involucro di “piccoli cristalli blu” quando è stato perquisito dalla sicurezza mentre entrava in tribunale.

21 novembre 2007. I Red Hot Chili Peppers fanno causa a una rete americana per il nome della loro serie tv, Californication, affermando che il titolo era “immediatamente associato nella mente del consumatore” con il loro album e singolo del 1999. La band ha intentato una causa contro Showtime Network, i creatori dello show televisivo, che vedeva David Duchovny come scrittore che attraversava una crisi di mezza età. La serie ha mantenuto poi il titolo originariamente pensato.

21 novembre 2004. Eminem era al numero 1 nella classifica degli album statunitensi con “Encore”, il suo terzo album numero 1 negli Stati Uniti. Le Girls Aloud hanno iniziato una permanenza di due settimane al numero 1 della classifica dei singoli del Regno Unito con la loro versione di “I’ll Stand By You” dei Pretenders.

21 novembre 2003. Una chitarra acustica con cui George Harrison imparò a suonare è stata battuta a un’asta di Londra per 276.000 sterline. Suo padre originariamente la comprò per il figlio al prezzo di 3,50 sterline.

21 novembre 2002, Cesare Cremonini è alla numero 1 con la sua ballad solista “Vieni a vedere perché”.

21 novembre 1994, Dopo un’attesa di cinque anni, gli Stone Roses pubblicarono il singolo “Love Spreads”. Il gruppo ha rifiutato un’apparizione nello show televisivo della BBC 1 Top Of The Pops per promuovere il nuovo singolo.

21 novembre 1991, Viene trasmesso un episodio dei Simpson con gli Aerosmith come guest star. Altri artisti apparsi nello show includevano: Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Sonic Youth, U2, The Moody Blues, The B-52’s, The Who, R.E.M., Phish, Blink-182, Metallica e The White Stripes .

21 novembre 1983. Il video di 14 minuti di Michael Jackson per Thriller è stato presentato in anteprima a Los Angeles. Diretto da John Landis, il video (come la canzone) contiene un’esibizione parlata dell’attore di cinema horror Vincent Price. Il video è stato girato al Palace Theatre nel centro di Los Angeles, la sequenza della danza degli zombie all’incrocio tra Union Pacific Avenue e South Calzona Street a East Los Angeles e la scena finale della casa nel quartiere di Angeleno Heights al 1345 di Carroll Avenue.

21 novembre 1981. Olivia Newton John ha iniziato una permanenza di dieci settimane al numero 1 nella classifica dei singoli statunitensi con “Physical”, il quarto numero uno negli Stati Uniti del cantante ha venduto oltre 2 milioni di copie.

21 novembre 1985. Nasce Carly Rae Jepsen. Il suo singolo del 2012 “Call Me Maybe” ha raggiunto il primo posto in 18 paesi.

21 novembre 1965. Nasce Bjork. Ha iniziato come solista nel 1993 e molti dei suoi album hanno raggiunto la top 20 della classifica Billboard, inoltre 30 singoli hanno raggiunto la top 40 delle classifiche pop di tutto il mondo.