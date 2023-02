21 febbraio 2023. Cosa è successo nel mondo della musica, durante gli anni, proprio in questo giorno? Scopriamo insieme notizie e curiosità.

21 febbraio, accadde oggi nel mondo della musica

21 febbraio 2014, la statua di Kurt Cobain

Una statua di un Kurt Cobain è stata svelata ad Aberdeen, Washington, la città natale del defunto frontman dei Nirvana. La statua, che vede Cobain piangere una sola lacrima, si trova all’Aberdeen Museum of History. Il Kurt Cobain Day viene celebrato ogni anno nella città di Aberdeen. Del giorno, il sindaco Bill Simpson ha recentemente letto un proclama, che affermava: “I residenti di Aberdeen possono giustamente essere orgogliosi del ruolo che la nostra comunità ha svolto nella vita di Kurt Cobain e del riconoscimento internazionale che la nostra comunità ha ottenuto dai suoi legami con Kurt Cobain e il suo successi artistici”

21 febbraio 2014, Rihanna ringrazia i fan per il supporto dopo la foto con ferite al viso

Rihanna ringrazia i fan per il loro supporto dopo una presunta aggressione del suo fidanzato, il cantante Chris Brown. Lei ha rifiutato di commentare una foto trapelata che sembrava mostrarla con ferite al viso. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha avviato un’indagine interna e ha chiesto l’aiuto del pubblico per trovare la persona che ha fatto trapelare la fotografia.

21 febbraio 2008: arrestato uno stalker di Chester Bennington dei Linkin Park

Un esperto di computer è stato incarcerato per due anni per stalking elettronico del cantante dei Linkin Park, Chester Bennington. L’uomo aveva lavorato in un laboratorio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nel New Mexico, dove ha utilizzato un computer per rintracciare Bennington. Ha ammesso di aver ottenuto foto di famiglia, accesso alla posta elettronica e alla segreteria telefonica e minacciato sua moglie Talinda.

21 febbraio 2001, Robbie Williams viene aggredito sul palco

Robbie Williams viene aggredito e lanciato dal palco durante un concerto a Stoccarda, in Germania, dopo che un uomo è salito sul palco e ha spinto Williams. L’aggressore è stato arrestato e portato in una clinica psichiatrica.

21 febbraio 1998, Celine Dion conquista la numero 1 con ‘My heart will go on’

Celine Dion è arrivata al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito con “My Heart Will Go On“. La canzone era la colonna sonora del film Titanic. Il resto è storia…

21 febbraio 1961, tre concerti in un giorno per i Beatles

I Beatles suonarono tre concerti in un giorno. Il primo è stato uno spettacolo all’ora di pranzo al The Cavern Club, poi di notte sono apparsi al Cassanova Club, Liverpool e al Litherland Town Hall, Liverpool.