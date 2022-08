2 Be Loved (Am I Ready) è il nuovo singolo di Lizzo tratto dal suo ultimo disco di inediti, Special. L’album ha debuttato al secondo posto nella classifica Billboard 200 e vede la produzione di ILYA & Max Martin. Qui sotto potete ascoltare il brano, guardare il video ufficiale e leggere traduzione e testo della canzone.

Lizzo, 2 Be Loved (Am I Ready), Significato canzone

Lizzo, in un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, ha parlato della sua ispirazione dietro “2 Be Loved (Am I Ready).”

“La canzone è un richiamo a quando i dischi pop hanno avuto cambiamenti chiave – quell’era d’oro del pop di fine anni ’80 e inizio anni ’90 quando i cantanti avevano dischi enormi che erano vocalmente impressionanti ma anche ballabili, e la qualità della produzione era molto intenzionale. Penso che sia un’opera d’arte, è un capolavoro.”

Nel pezzo, la cantante si dichiara pronta per essere amata, per continuare la sua vita con l’uomo che ama ma è combattuta tra attacchi di panico e il desiderio di essere sola e mantenere la sua libertà.

2 Be Loved (Am I Ready), Video ufficiale

Qui potete vedere il video ufficiale del pezzo e ascoltare la canzone.

La clip video ricreare la scena delle nozze dal suo video “Truth Hurts” del 2017 (mentre si sposa con se stessa).

Le cose prendono una piega diversa, subito dopo, però. Piuttosto che portare a termine la cerimonia, questa volta la cantante si precipita, scappando dall’altare quando riconosce: “Sto bene con i miei amici / non voglio un uomo”.

A quel punto percorre l’autostrada in una decappottabile rossa, il velo mosso dal vento. Quando l’auto si guasta, vaga senza meta nel deserto finché non viene salvata da un bel motociclista interpretato da Tyson Beckford, Ma è solo un sogno e mentre si avvicina per un bacio e si ritrova davanti a un albero. La clip si conclude con lei e le sue damigelle d’onore mentre bevono e ballano attorno a un falò.

Il brano è tratto dall’album “Special“.

Lizzo, 2 Be Loved (Am I Ready), Testo canzone

Sheesh

Mm

Girl, I’m ‘bout to have a panic attack

I did the work, it didn’t work, ah, ah (Mm, mm)

That truth, it hurts, goddamn it hurts, ah, ah (Goddamn, it hurts)

That lovey-dovey shit, was not a fan of it (Uh-uh)

I’m good with my friends, I don’t want a man, girl

I’m in my bed, I’m way too fine to be here alone (Too fine)

On other hand, I know my worth, ah, ah

And now he callin’ me (Brr), why do I feel like this?

What’s happenin’ to me? Oh, oh, oh

[Chorus]

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved?

How am I supposed to lovе somebody else (Shee, shee, shee)

Whеn I don’t like myself? Like, ooh

Guess I better learn to like this, ooh (True)

It might take my whole life just to do (Damn, hey, hey)

He call me Melly (Ayy), he squeeze my belly (Yeah)

I’m too embarrassed (Ah) to say I like it

Girl, is this my boo? (Is this my boo?)

That’s why I’m askin’ you ‘cause you know I’ve been through

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (Yeah)

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know (Let me know)

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

(Is you ready, ready, ready?)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

(Yeah, yeah, woo, woo, woo)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why

I don’t know why (To be loved), know why (To be loved)

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why (Did you know?)

I don’t know why, but I’m ready

Lizzo, 2 Be Loved (Am I Ready), Traduzione canzone

Shesh

Mm

Ragazza, sto per avere un attacco di panico

Ho fatto il lavoro, non ha funzionato, ah, ah (Mm, mm)

Quella verità, fa male, dannazione fa male, ah, ah (dannazione, fa male)

Quella robaccia adorabile, non ne era un fan (Uh-uh)

Sto bene con i miei amici, non voglio un uomo, ragazza

Sono nel mio letto, sto troppo bene per stare qui da sola (troppo bene)

D’altra parte, conosco il mio valore, ah, ah

E ora mi chiama (Brr), perché mi sento così?

Cosa mi sta succedendo? Oh oh oh

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata? (Essere amato)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata?

Come dovrei amare qualcun altro (Shee, shee, shee)

Quando non mi piaccio? Come, ooh

Immagino che sia meglio che impari a piacermi, ooh (vero)

Potrebbe volerci tutta la mia vita solo per farlo (Accidenti, ehi, ehi)

Mi chiama Melly (Ayy), mi stringe la pancia (Sì)

Sono troppo imbarazzata (Ah) per dire che mi piace

Ragazza, è questo il mio ragazzo? (È questo il mio fischio?)

Ecco perché te lo sto chiedendo perché sai che ci sono passata

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata? (Essere amato)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata?

Mi hai trovata, ero stufa della fantasia

Cosa vuoi fare? Penso di essere pronta, ooh

Pensa che ti piaccia, pensa che ti piaccia

Quando batto le mani in quel modo, fammi sapere (fammi sapere)

Mi hai trovata, ero stufa della fantasia

Cosa vuoi fare? Penso di essere pronta, ooh

Pensa che ti piaccia, pensa che ti piaccia

Quando batto le mani in quel modo, fammi sapere

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata (essere amata), essere amata? (Essere amata)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

(Sei pronta, pronta, pronta?)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

(Sì, sì, woo, woo, woo)

Essere amata (essere amata), essere amata? (Essere amata)

(Sono pronta?)

Ieri sarei scappata

E non so perché

Non so perché (essere amata), so perché (essere amata)

(Sono pronta?)

Ieri sarei scappata

E non so perché (lo sapevi?)

Non so perché, ma sono pronta