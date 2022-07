Domenica 17 luglio 20220, a Dusseldorf, si è tenuta la prima data del “Chromatica Ball Tour” di Lady Gaga. C’era grandissima attesa per questo live, dopo anni di rinvii legati alla pandemia da Covid.19

Secondo i piani iniziali di marzo 2020, infatti, il tour era stato originariamente pensato , come una serie limitata di concerti di sei date per l’estate di quell’anno., negli Stadi. Ma lo stop causato dal Coronavirus ha congelato e rinviato i piani per due anni. Nuove date con tappe aggiuntive in Europa e Nord America sono state programmate e annunciate ufficialmente il 7 marzo 2022, rendendo il tour composto da 15 date e pubblicizzato come “The Chromatica Ball Summer Stadium Tour”.

Come purtroppo noto, non ci sarà nessuna tappa in Italia.

Lady Gaga, Chromatica Ball Tour, Scaletta concerto

Il concerto è stato suddiviso in diversi atti e ha visto, come brano d’apertura, Bad romance. E’ la prima volta, in un tour di Lady Gaga, con questo pezzo in apertura. Sicuramente il modo migliore e più efficace per coinvolgere tutto il pubblico presente e farlo scatenare con uno dei suoi più grandi successi. Come potete vedere dalla scaletta, sono stati selezionate canzoni che hanno fatto esplodere la cantante a livello mondiale (da Just Dance a Poker Face), passando anche per alcuni brani tratti da A star is Born e dala colonna sonora di Top Gun, Maverick. Ci riferiamo, ovviamente, a Shallow e Always Remember Us This Way e la recente “Hold my hand”. Grandi assenti “Paparazzi”, “Alejandro”, tra i più evidenti.

A seguire la scaletta completa del “Chromatica Ball Tour” nella prima data di domenica 17 luglio 2022 a Dusseldorf.

Bad Romance

Just Dance

Poker Face

Alice

Replay

Monster

911

Sour Candy

Telephone

LoveGame

Babylon

Free Woman

Born This Way

Shallow

Always Remember Us This Way

The Edge of Glory

Enigma

Stupid Love

Rain on Me

Hold My Hand