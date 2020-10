Famoso il film, Sfera Ebbasta, la trama della pellicola in onda su Prime Video a partire dal 27 ottobre 2020

Si chiama Famoso, come l’album in uscita il 20 novembre per Island Records,il film di Sfera Ebbasta che verrà pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, in esclusiva su Amazon Prime Video a partire da martedì 27 ottobre.

La pellicola è diretta da Pepsy Romanoff. Guarda il trailer su Soundsblog.it