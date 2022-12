Sanremo Giovani 2022, intervista a Will, in gara con “Le cose più importanti”

“Le cose più importanti” è il nuovo singolo di Will con il quale si prepara a disputare la finalissima di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo il prossimo 16 Dicembre. Il brano in uscita su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e arriva in seguito al successo virale di oltre 100 milioni di stream conquistati con i brani “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, Domani che fai?” “Capolavoro”, “Chi sono veramente” e “Più forte di me”.

“Le cose più importanti nasce in studio qualche mese fa, il mood del pezzo mi ronzava già nella testa da un po’ e la scrittura è stata immediata e spontanea. Ispirato da una storia vera il brano racconta di una vicenda d’amore iniziata davvero presto, proprio da bambini. E’ un viaggio in musica in cui molte persone possono ritrovarsi e che dimostra come siano davvero le cose più importanti a rimanere, nonostante il tempo passi e molte cose cambino, altre emozioni rimangono intatte. “Le cose più importanti” – prosegue Will – sono anche quelle che bisogna trovare il coraggio di dire nella maniera più semplice possibile, perché non sappiamo quante possibilità avremo poi per dirle. È necessario imparare che sono proprio “le cose più importanti” che non dobbiamo mai rimandare. È un pezzo sincero, a tratti malinconico, al tempo stesso un invito a non avere paura di mostrare la bellezza anche delle proprie fragilità”

