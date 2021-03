Intervista a Roccuzzo, pronto per il suo nuovo singolo inedito

Roccuzzo aveva colpito con la sua partecipazione alle prime fasi di X Factor. Dopo alcune cover, il cantante torna con un singolo inedito

Roccuzzo è stato uno dei concorrenti di X Factor 2020 che ha maggiormanente colpito il pubblico, con la sua partecipazione al talent show. Ha commosso e colpito i giudici durante le Auditions ma, una volta entrato nella squadra di Emma, non è stato scelto dalla cantante per i Live Show del programma. Una decisione che, ai tempi, aveva infiammato i social e provocato delusione da parte del pubblico che seguiva il talent show. Sono passati mesi e, nel frattempo, Roccuzzo ha continuato a cantare, a incidere brani (per il momento cover) da Promettimi a La cura di Franco Battiato.

Abbiamo intervistato il cantante parlando del riscontro importante ottenuto sui social da parte delle persone che lo seguono (sono quasi 200.000 su Instagram) fino ai suoi prossimo progetti con l’uscita di brani inediti.