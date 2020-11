Richi Sweet, Dedicata a me: in anteprima su Blogo il video ufficiale della canzone che fa parte dell’album “Resurrezione”

In anteprima su Blogo, il videoclip di “ Dedicata a me” di Richi Sweet, brano già selezionato dalla commissione di Sanremo Giovani 2020, con cui Richi Sweet lancia il suo album di esordio dal titolo “Resurrezione”, negli store digitali dal 9 novembre e in radio dal 13.