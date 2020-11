Renato Zero, ZeroSettanta: è uscito il Volume Uno, le dichiarazioni del cantautore (video)

Renato Zero racconta il suo progetto ZeroSettanta: è uscito il Volume Uno, in streaming e download digitale dal 27 novembre 2020

Renato Zero racconta la genesi di ZeroSettanta, un lavoro discografico in tre capitoli, tre volumi diversi che hanno accompagnato i mesi di settembre, ottobre e novembre in occasione dei 70 anni del grande cantautore. Ecco le sue parole in questo video