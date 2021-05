Raffaele Renda è un cantante che ha partecipato ad Amici 2021, nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Abbiamo intervistato Raffaele per parlare di molte cose, partendo dal bilancio di questo suo percorso ad Amici 2021.

“E’ stata un’esperienza bellissima. Io sognavo di entrare in questa scuola da sempre, ci ho provato per 4 anni, con costanza. Quest’anno è arrivata la fortuna. E’ stata un’esperienza come me la immaginavo, sono stato me stesso dall’inizio fino alla fine. Ho imparato un sacco di cose a livello personale e artistico”

Il rapporto con Arisa nel programma è stato oltre ogni aspettativa:

“Arisa non l’ho mai vista come una coach, era una sorta di amica, lo dico con sincerità. Aspettavo un incontro per sapere come stavo, per i brani assegnati, voleva sapere se ero tranquillo. L’ho vissuta come una persona più che come artista, stupenda, non vedo l’ora di rivederla, magari un giorno collaborarci”