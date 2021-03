Michelangelo Vizzini ha vinto il Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2021 come Nuova star preferita. Guarda la video intervista al cantante (tra i singoli pubblicati “In due a lottare” e “Falli parlare”) tra i brani di successo, l’esperienza ad Amici, bullismo e cyberbullismo e il rapporto con il web:

Non ho un rapporto brutto col web. L’ho vissuto male appena uscito da Amici. E’ qualcosa di molto alto, è bello ma è visto come un programma irraggiungibile. La gente si sentiva in dover quasi di giudicarti, come se alla fine nessuno guardasse i commenti. Posso sparare cattiverie perché i ragazzi non lo leggeranno mai. I ragazzi invece facevano un check up e alla fine c’era chi piangeva. Perché creare un account falso, anonimo, o con la faccia, ma perché incentivare cattiveria gratuita verso un ragazzo che sta facendo quello che gli piace? Ho trovato commenti belli ma anche di mer*da. Non erano motivati. E’ stato brutto quel lato, poi mi son vissuto il web molto bene. Se te ne f0tti, so che sembra scontato, è la cosa migliore. Pensino quello che vogliono ma sono me stesso e vivo meglio.