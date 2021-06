Intervista a Matteo Faustini, 1+1 è il nuovo singolo (video)

Matteo Faustini, 1+1: guarda la video intervista al cantante che ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo

Matteo Faustini si fa in due per il suo nuovo progetto discografico. Da oggi, venerdì 18 giugno, è in radio “1+1” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), il nuovo singolo del cantautore già disponibile in digitale che anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita.

“1+1” è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, che in questo testo gioca con le parole e i numeri per mandare un messaggio importante: per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi.

Il brano è prodotto da Enrico “KIKKO” Palmosi e Sabatino Salvati e scritto dallo stesso Matteo in collaborazione con Marco Rettani.

“Io non credo nella dolce metà, ma nel dolce intero. L’amore non ci completa, ci arricchisce; prima però dobbiamo imparare ad amarci, perché il verbo amare è anche un verbo riflessivo. È più facile aggrapparsi a qualcuno che lasciarsi cadere da soli, ma spesso è cadendo da soli che impariamo come arrampicarci insieme”

Abbiamo intervistato Matteo Faustini in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo. Ecco cosa ci ha raccontato.