Le prove dei Maneskin all’Eurovision Song Contest

Il video della prima prova dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021: il gruppo sarà in gara nella finalissima di sabato 22 maggio.

I Maneskin sono arrivati a Rotterdam e hanno anche fatto la loro prima prova sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam dove si esibiranno in gara sabato 22 maggio, in occasione della finalissima. Il gruppo, vincitore di Sanremo 2021, porta in gara Zitti e Buoni, la canzone che ha conquistato il Festival: il testo è stato rieditato eliminando da esso ogni tipo di turpiloquio, come richiesto dal regolamento della competizione.