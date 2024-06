Intervista a LDA. Il cantante ci racconta di essere al lavoro su molti pezzi e che sarà presente in diversi festival musicali (anche trasmessi in tv, come il Tim Summer Hits) e ci rivela di essere interessato a partecipare al Festival di Sanremo 2025

“Quest’anno sì, non so se andarci con una ballad o una uptempo. Le ho tutte e due, sto capendo e valutando. Se ci vado vado per vincere, non per partecipare. Ho le potenzialità e la qualità per vincere Sanremo, tranquillamente. Devo andare lì convinto al 100%. Ho due pezzi forti entrambi, tanto diversi. Ho una ballad e una uptempo più rischiosa ma che se giro come dico io sarà una super hit. Se vai a Sanremo ci devi andare col pezzo giusto, non con uno che passa in sordine. Il primo che ho fatto è stato di posizionamento per me, anche tra i giovani ero il più giovane (ride). Sono arrivato 15esimo, tanta roba per essere il primo Sanremo, me lo son goduto. Ma il prossimo si vince, il secondo o il terzo posto non mi basterà l’anno prossimo”