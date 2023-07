Intervista video a Levante, in concerto all’Arena di Verona il 27 settembre 2023. Ecco le dichiarazioni della cantautrice su Soundsblog.it

Levante continua ad infiammare il pubblico con il suo nuovo tour estivo in giro per l’Italia, in alcuni dei principali festival e delle più belle location estive del nostro paese, portando dal vivo il meglio della sua ormai decennale carriera e dell’ultimo disco “Opera Futura”. A chiudere questa estate live il grande evento in programma il prossimo 27 settembre all’Arena di Verona.

“Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe. Italia mia, sii palestra per i miei muscoli, riscaldamento prima dell’incontro più temuto, maestra di una testa in subbuglio e di un cuore in fiamme. Fatti vela che io soffio vento”

Durante i concerti trova spazio anche l’ultimo singolo “CANZONE D’ESTATE” pubblicato su etichetta Warner Music lo scorso 23 giugno e accompagnato da un video n cui viene raccontato l’esaurirsi di un amore come se fosse un pasto consumato con appetito vorace, un omaggio ai personaggi de “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante”, il più noto e originale film del regista di culto Peter Greenaway.

“Canzone D’estate è il racconto di una relazione arrivata a termine mentre la stagione più calda ha inizio. Si nuota in un mare di rimpianti sperando che sia il cuore scottato a spellare per levarsi dal petto il peso di un sentimento ingombrante, l’amore finito”

Guarda la video intervista a Levante su Soundsblog.it.