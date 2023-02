Intervista video a Shari, in gara a Sanremo 2023 con “Egoista”

Shari in gara a Sanremo 2023 con il brano “Egoista”. Guarda la video intervista alla cantante su Soundsblog.it

Dopo aver portato “Sotto Voce” a Sanremo Giovani e aver conquistato un posto tra i big, Shari è pronta a calcare il palco dell’Ariston della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Stasera l’artista avrà l’opportunità di condividere con tutti il suo inedito “Egoista” (Columbia Records/Lebonski 360°/Sony Music Italy), scritto dalla stessa Shari e composto insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu, Luciano Fenudi. In questa canzone è racchiuso tutto il mondo musicale di Shari e il brano racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli.

“Egoista è nato una sera d’estate. Da un po’ di tempo ero bloccata, non riuscivo a scrivere, poi all’improvviso le parole sono uscite da sole. Mia sorella mi ha dato la carica che mi serviva per farlo ascoltare anche in studio. È piaciuto molto, lo abbiamo prodotto ed è diventata la canzone che presto ascolterete tutti. Sono molto legata a questo brano perché mi ha risvegliata”

Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Shari duetterà con Salmo, portando sul palco un Medley di Zucchero Sugar Fornaciari.