Intervista video a Maninni, in gara a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Mille porte”

Maninni a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Mille porte”: guarda la video intervista su Soundsblog

È fuori ovunque “Mille Porte”, il nuovo singolo di Maninni. Con questo brano, il cantautore barese è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2022 e parteciperà alla finale della kermesse canora che si svolgerà il 16 dicembre nel salone delle Feste del Casinò della città dei Fiori e in diretta in prima serata su Rai1, per aggiudicarsi un posto nei Big del Festival di Sanremo 2023. Maninni arriva all’avventura di Sanremo Giovani dopo aver pubblicato diversi singoli, che hanno riscontrato ottimi risultati in radio e in digitale: “Vaniglia”, “Bari NY”, “Irene” e “Caffè”.

“Mille Porte” è stato scritto da Maninni, Gianni Pollex e Antonella Sgobio, composto da Maninni, Gianni Pollex, Antonella Sgobio e Roberto Guglielmi e prodotto sempre da Maninni con Pollex e Diego Calvetti. Maninni racconta del brano:

“‘Mille Porte” è una canzone che rappresenta il mio stato d’animo, la lotta tra il divino e il profano. Spesso siamo costretti a convivere con i propri mostri, non ci rendiamo conto che possono prevalere sulla sensibilità umana, destabilizzando il nostro io, combattendo verso il vero nemico noi stessi. “Mille porte” racconta di quando mi sono ripromesso di non cadere negli stessi errori, e ho voluto ritrovare la serenità nelle piccole cose della vita quotidiana per allontanare i miei dubbi. È verissimo che dopo il fondo c’è una risalita che ti fortifica”

Abbiamo intervistato Maninni per parlare della sua partecipazione a Sanremo Giovani, deli suoi ricordi sul Festival, del video girato per il brano e dei suoi prossimo progetti. Clicca qui sopra per vedere l’intervista video integrale.