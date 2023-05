Intervista a Shade e Federica Carta, Per sempre mai è il nuovo singolo (video)

Shade e Federica Carta, Per sempre mai è il nuovo singolo. Guarda la video intervista ai due cantanti su Soundsblog.it

“Per sempre mai” (Epic Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Shade featuring Federica Carta. Il rapper torna così a collaborare con la giovane artista dopo il successo dei brani “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta”, che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019. Il brano sarà contenuto nel prossimo progetto discografico di Shade e sarà disponibile da venerdì 26 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. La canzone rappresenta la terza collaborazione tra Shade e Federica Carta, che insieme hanno collezionato 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

Il brano è caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale. Il testo racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club. La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun.

Qui sopra la video intervista a Shade e Federica Carta.