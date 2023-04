Intervista a Francesco Gabbani, L’abitudine è il nuovo singolo (video)

L’abitudine è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Guarda l’intervista video al cantante su Soundsblog.it

L’abitudine è il titolo del nuovo singolo di Francesco Gabbani, disponibile da venerdì 7 aprile, nelle radio e in digitale. Il brano di Francesco Gabbani è stato scritto con Fabio Ilacqua, autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Volevamo solo essere felici”. La canzone sarà la colonna sonora di “Ci vuole un fiore”, il one man show condotto da Francesco Gabbani, che andrà in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1 e che affronta la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità.

Guarda la video intervista in in occasione della pubblicazione del nuovo singolo, L’abitudine.