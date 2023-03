Intervista a Shade, Lunatica è il nuovo singolo

Shade ha pubblicato il nuovo singolo, Lunatica. Ecco come è nato il brano, guarda l’intervista video su Soundsblog.it

Lunatica è il titolo del nuovo singolo di Shade. Il brano descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti – lunatica, appunto. Attraverso le sue parole, Shade racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione. Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto.

“LUNATICA” alterna sonorità differenti, unendo un mood più vintage nel ritornello a un sound attuale, con un ritmo coinvolgente che fa muovere la testa e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.

Ecco la video intervista al cantante su Soundsblog.it