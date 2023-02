Intervista a LDA, ‘Quello che fa bene’ è il nuovo album

LDA ha pubblicato il nuovo album, “Quello che fa bene”, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023: guarda la video intervista

Dopo aver debuttato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, LDA è pronto ora a raccontarsi con “Quello che fa bene” , il nuovo album fuori ora in formato fisico e digitale. 15 sono le tracce dell’album che racchiudono sonorità e generi musicali diversi: “Il tema principale – commenta l’artista – è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!”

Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover. Queste tutte le tracce dell’album:

1. “Giostre”

2. “Quello che fa bene”

3. “Uh-la-la”

4. “Il Silenzio parla”

5. “Tremi” feat. Aka 7even

6. “Ex”

7. “Toxic love”

8. “Cado” con Albe

9. “Scappi o rimani”

10. “Cara Napoli,”

11. “Se poi domani”

12. “Litigare sottovoce”

13. “Weekend”

14. “Luca”

15. “Oggi sono io” feat. Alex Britti

Qui la video intervista a LDA, tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023.