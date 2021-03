Intervista a Holden: “Prologo” è il nuovo album

Prologo è il titolo del nuovo disco di Holden: guarda la video intervista al cantante su Soundsblog.it

Prologo è il titolo del nuovo disco di Holden, fuori dal 26 marzo 2021. Abbiamo intervista il cantante e ci ha raccontato le ispirazioni per i suoi pezzi e molte altre cose, partendo proprio dalla scelta del titolo e della cover dell’album:

Prologo mi è sembrato il titolo più adatto, più giusto proprio perché sento questo tassello del mio percorso come il capitolo zero, neanche il primo. Parte delle produzioni sono nate all’inizio del mio percorso, non sono tutte recenti, come Ma tu sei andata via e Buio (Outro) che sono pezzi della fine 2018. Essendo così legato a pezzi come questi, ho voluto racchiudere con il significato del prologo, la parte ancora prima dell’inizio. Mi p sembrato molto appropriato. La copertina vede me, bambino, in questa complessità dello studio, molto grande. La cosa che mi piace è che ci sia un bambino da solo. Credo che anche questo sia comunicativo: essere cresciuto nella musica, l’ho sentita subito mia quando ho visto la copertina.