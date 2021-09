Intervista a Dj Gengis: “Beat coin” è il nuovo album (video)

Dj Gengis ha pubblicato il suo nuovo disco, Beat Coin, con numerosi featuring, da Random a Carl Brave: guarda la video intervista su Soundsblog.it

Dopo aver lasciato diverse anticipazioni, è uscito “Beat Coin” (under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo album di Dj Gengis disponibile da venerdì 3 settembre 2021.

Nel 2005 inizia a collaborare col collettivo rap Truceklan, partecipando alla realizzazione del primo disco solista di Noyz Narcos, “Non Dormire”, collaborazione che prosegue anche negli album successivi del rapper. Nel frattempo, le produzioni di Gengis riscontrano successo anche nelle piattaforme online, si prendano ad esempio le tracce “Wild Boys” di Noyz e Gast e “Papparapà” di Nerone feat. Salmo e Gemitaiz (certificato disco d’oro). All’inizio del 2020 porta a collaborare Salmo e Alex Britti in un pezzo, “Brittish”, di cui lo stesso Gengis è anche autore.