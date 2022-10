Intervista a Dardust, Duality è il nuovo (doppio) album

Dardust, Duality è il nuovo doppio disco: guarda la video intervista al produttore e musicista su Soundsblog.it

Esce il 28 ottobre 2022, pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First, “Duality”, il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. Anticipato dall’uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, e #003 Horizons (che contiene Horizon In Your Eyes, presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022), “Duality” sarà un doppio album contenente 20 tracce e verrà pubblicato sulle piattaforme digitali oltre che in formato CD e vinile. Mentre nei precedenti album Dardust ha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l’elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in questo lavoro i due suoi regni vengono scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti.

Ecco la video intervista a Dardust per parlare del nuovo progetto discografico e dei suoi prossimi impegni (incluso il tour nel 2023)