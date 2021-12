Intervista a Giorgio Poi, Gommapiuma è il nuovo album

Giorgio Poi, Gommapiuma è il nuovo disco del cantautore. Guarda la video intervista su Soundsblog.it, ecco cosa ha raccontato

Gommapiuma è il titolo del nuovo album di Giorgio Poi in uscita il 3 dicembre 2021.

La gommapiuma è un materiale utilissimo: attutisce i colpi, assorbe, protegge le cose fragili. La sua leggerezza è la sua forza. Ho scritto questo disco in un momento in cui alla mia fragilità si sommava quella della mia intera specie, e al mio peso quello del mondo in caduta libera. Se non sono andato in frantumi è anche grazie a queste canzoni. Per questo “Gommapiuma” è il mio nuovo disco, e lo trovate adesso dove volete.

Queste le parole del cantautore nel parlare del suo progetto.

L’album è stato anticipato dai singoli I Pomeriggi e Giorni Felici, è il terzo disco di inediti che arriva a due anni di distanza dal precedente Smog. E’ composto da otto tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica della realtà. Sarà disponibile da venerdì 3 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download, mentre in fisico nelle versioni LP Deluxe Version (vinile + poster + CD in esclusiva Amazon) e LP Sunset Version (in esclusiva sullo store ufficiale Universal) con poster e lo speciale vinile rosa autografato in edizione limitata.