GionnyScandal, Anti è il nuovo album (intervista video)

Anti è il nuovo album di GionnyScandal, disponibile dal 7 maggio 2021. Guarda la video intervista al cantante che racconta in cosa si sente Anti:

“Sono anti commerciale per quanta riguarda il genere musicale di questo album. Riguarda anche il mio passato, sono sempre stato quello Anti, che faceva quasi apposta ad andare contro quello che andava di moda. Anticonformista. Se tutti non si mettono lo smalto, perché non devo metterlo? Non esiste un genere. I dilatatori non li aveva nessuno e ho iniziato io per essere Anti… Prende più posizioni, e il pop punk è anti commerciale, anti mainstream”

Poi ci rivela come è nato il disco, le intenzioni e la storia di questo progetto: