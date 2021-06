Intervista a Gianluca Modanese, “L’ultima volta (prima di dormire)” è il nuovo singolo (video)

“L’ultima volta (prima di dormire)” è il nuovo singolo di Gianluca Modanese, scritto e composto dallo stesso e prodotto da Steve Tarta. Il brano giunge a due anni di distanza dall’ultimo singolo “Winston Blu” e sancisce un nuovo percorso artistico per il cantautore, che da indipendente ha superato 17 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali con i precedenti brani, come “Buonanotte, ti pensavo”, che ad oggi ha raggiunto quasi 3 milioni di ascolti solo su Spotify.

«“L’ultima volta (prima di dormire)” rappresenta una situazione in cui siamo passati tutti: la voglia di dimenticare qualcuno senza riuscirci. Continuare a fare gli stessi errori e ripetere a se stessi che è l’ultima volta, per poi tornare sempre al punto di partenza – racconta Gianluca Modanese – Ho scritto la canzone alla fine della relazione più lunga ed importante della mia vita. Mi trovavo in quel momento in cui stai metabolizzando il tutto e cerchi di andare avanti, ma qualcosa ti lega ancora al passato».

Ecco la video intervista a Gianluca Modanese per Soundsblog.it