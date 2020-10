Francesco Guccini e Mauro Pagani parlano dell’album “Note di Viaggio – Capitolo 2 – Non vi succederà niente” (intervista video)

Francesco Guccini e Mauro Pagani raccontano l’album “Note di Viaggio – Capitolo 2 – Non vi succederà niente”. Il disco è il secondo volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini, interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana, in uscita il 9 ottobre per BMG.