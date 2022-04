Intervista ai Follya, ex Dear Jack: “Morto per te” è il nuovo singolo

Follya, video intervista alla band, diventata celebre con il nome “Dear Jack”: il gruppo è tornato con un nuovo singolo

I Follya sono Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria).

La band si forma nel 2022, ma nasce dal successo dell’esperienza dei Dear Jack, tra i gruppi che hanno segnato la scena pop italiana negli ultimi anni con all’attivo quattro album in studio – “Domani è un altro film – Prima Parte” (2014), “Domani è un altro film – Seconda Parte” (2014), “Mezzo respiro” (2016) e “Non è un caso se…” (2017) – e ben 3 Dischi di Platino, 2 partecipazioni al Festival di Sanremo e tour sold out nei principali palazzetti e arene italiane. Nel 2014 sono tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi dove raggiungono il secondo posto e vincono il Premio della Critica. Nel 2015 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Il mondo esplode tranne noi” e sempre nello stesso anno si esibiscono all’Arena di Verona, dopo un lungo tour nel segno del sold out.

Seguono anni di grandi cambiamenti interni alla band che tornerà a Sanremo nel 2016 e pubblicherà altri due album con formazioni diverse. Nel 2022, dopo anni di silenzio, Alessio, Francesco, Alessandro e Riccardo si ritrovano e iniziano una nuova fase del loro percorso artistico e umano. Una storia di musica e amicizia che continua oggi con i FOLLYA e sancisce un nuovo capitolo della loro storia insieme. “Morto per te” è il primo singolo dei Follya che segna il debutto di questa nuova esperienza. La band attualmente è in studio di registrazione al lavoro sul loro primo disco in uscita nel 2022.

Abbiamo intervistato la band in occasione del loro ritorno con il brano “Morto per te“. Una canzone intensa che racconta la storia di un amore tossico e tentacolare, di una dipendenza affettiva, in cui non è più possibile restare insieme.