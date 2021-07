Intervista video a Federico Baroni: Jackpot è il suo nuovo singolo

Federico Baroni, Jackpot è il titolo del nuovo singolo: guarda la video intervista al cantante su Soundsblog.it

Jackpot è il titolo del nuovo singolo di Federico Baroni accompagnato dal primo Double Vertical Music Video al mondo.

La clip prevede la visione di due video, girati entrambi in verticale e caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro, fruibili indipendentemente l’uno dall’altro. Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video contemporaneamente, si può seguire la storia connessa tra le due clip in cui scenografia e animazioni si intrecciano per dare vita ad unico video, disponibile da oggi su YouTube cliccando qui per la parte LEFT qui per la RIGHT VERSION.

Ecco le parole di Federico Baroni:

“L’idea del Double Vertical Music Video è nata ancora prima del brano. Durante la pandemia, mi sono promesso che all’uscita del mio nuovo progetto, avrei voluto trovare un’idea forte per far vedere i social non solo come uno strumento per isolarsi, ma anzi come un modo per far tornare le persone a condividere dei momenti e a stare insieme. Nella parte di video in cui sono io il protagonista, ho voluto raccontare il brano attraverso le immagini, mentre la parte di video in cui è protagonista Chricchio rappresenta quella che era la mia vita alla sua età. La musica però ha cambiato tutto, proprio come succede a lui. In questo video, ho voluto dimostrare che le barriere che ci poniamo sono solo nella nostra testa e a volte basta una canzone spensierata, come “Jackpot”, per affrontare la vita con positività. La musica ci salva dai momenti in cui tutto ci sembra andare per il verso storto”

Il brano, scritto dallo stesso Federico Baroni con Federico Sambugaro Baldini e prodotto da Riccardo Scirè, arriva a due anni di distanza dal primo album dell’artista, “Non Pensarci”, che ha debuttato al #22 della classifica FIMI.