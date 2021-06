Intervista a Federica Carta e Mydrama, Tocca a me è il nuovo singolo (video)

Federica Carta e Mydrama, Tocca a me è il titolo del loro duetto, un inno alla diversità e al coraggio di essere chi sappiamo di essere

Federica Carta è portavoce di un nuovo importante messaggio sociale. Dopo aver cantato di cyberbullismo, body positivity e self-love, ha rilasciato un brano up-tempo che abbraccia pop, urban e contemporary R&B.

“Tocca a me” è il titolo del suo ultimo singolo, in collaborazione con Mydrama.

La canzone è un potente inno alla diversità e al coraggio di essere chi sappiamo di essere. Si tratta di un brano di denuncia che urla libertà per un’intera generazione impegnata contro ogni forma di omotransfobia, Federica riscopre in maniera forte e matura la possibilità e l’importanza di usare la propria voce per una missione universale. E lo fa senza paura mano nella mano con MYDRAMA, artista che nel 2020 partecipa a X-Factor e colpisce tutti con l’inconfondibile timbro della sua voce potente e graffiante.

Qui la video intervista alle due cantanti