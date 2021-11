Intervista ad Evandro: “Tudo Bem?” è il nuovo singolo, live il 27 novembre 2021 a Roma

Dopo la sua partecipazione ad Amici 2020, Evandro torna con il nuovo singolo “Tudo bem?” e con un concerto a Roma (intervista video)

Evandro è tornato con il nuovo singolo “Tudo bem?” e si appresta ad esibirsi dal vivo, per la prima volta dopo la sua partecipazione ad Amici, a Roma, il 27 novembre 2021.

Il brano è stato scritto e composto da Evandro e prodotto dall’artista con Pietro Paroletti e racconta delle paure dei giovani di oggi sul futuro.

«Ho scritto ” Tudo bem? ” quando ho realizzato che, se non si pone abbastanza attenzione alla direzione che prende la propria vita, si rischia che qualcun altro possa decidere al posto nostro. Questo è il timore più grande per ogni ventenne».

Evandro presenterà ” Tudo bem? ” per la prima volta dal vivo, insieme ad altri nuovi brani in anteprima, durante il concerto in programma per sabato 27 novembre al Largo Venue di Roma (Via Biordo Michelotti 2, ore 21:00).

Ecco la video intervista al cantante di Amici 20.