“Avrei Potuto Essere Sexy” è il nuovo singolo scritto interamente da Davide Papasidero – concorrente di X Factor 5 e vincitore del Festival di Castrocaro nel 2013 – arrangiato e prodotto da Nicco Verrienti per Albicocca Studio. Il brano è una fotografia ironica della società odierna e nasce da una riflessione del cantautore durante il lockdown che porta con sé una nuova consapevolezza.

“È un invito ad una “naturalezza” ormai perduta, ad apprezzare la semplicità e le persone nella loro essenza, senza affannarsi nel voler raggiungere qualcosa che probabilmente vogliono tutti ma non fa per noi: un vero e proprio inno alla Body Positivity. Tutti dicono di apprezzare la semplicità ma poi vengono sopraffatti dalla dipendenza dai social, dall’ossessione per la perfezione estetica e per gli influencer, da seguire alla lettera per far parte della schiera dei ‘cool’, sexy e ricchi, se non di soldi almeno di like. Come se i semplici, alla fine, fossero perdenti”