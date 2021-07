Intervista a Davide Locatelli, “This is Dave” è il nuovo album

This is Dave è il nuovo disco di Davide Locatelli, composto da 13 tracce per solo pianoforte, tra inediti e cover rielaborate in chiave elettronica. Il titolo rispecchia l’immagine dell’artista che dapprima si è fatto conoscere sul web pubblicando settimanalmente cover di brani celebri (da “Bad Guy” di Billie Eilish ad “American Idiot” dei Green Day, passando per i Linkin Park), per poi far conoscere la propria musica con brani inediti.

Singolo apripista di questa album è “Hyper Silent”, brano inedito che il giovane pianista racconta così:

“Questa canzone è nata ad agosto 2020 sotto le stelle di Montalcino in Toscana. Ero in vacanza con amici, e mi sono portato il pianoforte per farmi ispirare da una terra mai esplorata prima. Durante le notti stellate suonavo e componevo nella solitudine e nel silenzio più totale. Hyper Silent nasce così, dal bisogno di ricerca di nuovi luoghi che nel proprio inconscio rievocano delle sensazione messe in musica”

Questa la tracklist dell’album:

Hyper Silent

Welcome to the Black Parade

Pirates of the Caribbean

Turkish March

Moonlight Sonata

Numb

Experience

Viva la vida

Game of Thrones

Toccata in D

Sugar Land

Bad Guy

Smells Like Teen Spirit

Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.

Ecco la video intervista al giovane pianista e compositore.