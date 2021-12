Intervista a Cicco Sanchez, “Nostalgia liquida” è il suo Ep

Cicco Sanchez, Nostalgia Liquida è il suo primo Ep, disponibile dal 3 dicembre 2021. Ecco la video intervista al cantautore

E’ disponibile da venerdì 3 dicembre, “nostalgia liquida” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) il primo EP dell’artista e autore urban pop Cicco Sanchez, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Nell’EP Cicco racconta il percorso che l’ha portato fin qui, le situazioni in cui si è trovato, quello che ha provato, la sofferenza, la gioia, la nostalgia di tempi non vissuti e di momenti del passato che purtroppo resteranno dei ricordi perché non potranno più tornare. La disposizione delle tracce nella tracklist segue un ordine ben definito, in questo modo l’artista conduce l’ascoltatore per mano nel suo mondo rivelandogli i lati più nascosti.

“‘nostalgia liquida’, come la pioggia, la vodka, le lacrime. Ho reso il dolore un terreno fertile da cui sono nate e cresciute queste canzoni, come fiori nel deserto, o sui balconi dei palazzi in periferia – racconta Cicco Sanchez – Sono sprofondato nel mio passato, ho scritto gran parte dell’EP in quarantena, chiuso in camera mia come quando tutto questo é iniziato. Il concetto di ‘nostalgia liquida’ si divide in due parti: ci sono momenti che vorrei rivivere e altri che vorrei non aver mai vissuto. Tutto questo scatena un’infinità di emozioni e sensazioni forti, nel bene e nel male. Immagina una parete immensa piena di fotografie, questo è il mio EP”.

