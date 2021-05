Dall’altra parte del giorno è il l’album d’esordio di Barreca.

Scritto da Benedetto Demaio e prodotto e arrangiato da Riccardo Anastasi, il debut album di Barreca raccoglie 10 tracce che spaziano dalle ballad al pop-rock, fondendo atmosfere acustiche ad elementi elettronici. Il risultato è quello di un disco dinamico e dalla forte identità artistica, anche grazie al mixaggio affidato Taketo Gohara (Vinicio Capossela, Elisa, Negramaro) e Marco Borsatti (Vasco Rossi, Laura Pausini, Zucchero).

«Oggi che accetto me stesso e le mie fragilità diventano punti di forza considero “Dall’altra parte del giorno” un percorso, con dentro tutte le contraddizioni, le emozioni, le ripartenze, le paure e le ingiustizie del tempo. Vorrei che l’ascoltatore si potesse immergere completamente in questo viaggio interiore, sentendosi anche un po’ protagonista. È come se quei passi, in qualche modo, non li avessi percorsi da solo»